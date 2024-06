Ferrara: “30 milioni per Retegui fanno ridere. Il coming out della Fiorentina sull’attaccante fa alzare i prezzi”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato così le voci che accostano Retegui alla Fiorentina. Le sue parole fra le pagine de La Nazione:

“Per fortuna ora la Fiorentina specifica al mondo che cerca un centravanti che sappia far gol. A volte è utile essere chiari, peccato che questo coming out faccia schizzare in alto i prezzi. Trenta milioni per Retegui fanno quasi ridere. Magari agli Europei farà scintille. Chissà. Ma trenta milioni per sette gol sembrano uno scherzo, senza dimenticare che l’italo argentino è un ex obiettivo”.

RETEGUI NON È IL CENTRAVANTI PREFERITO DA PALLADINO PER L’ATTACCO DELLA FIORENTINA, SI VALUTA ANCHE ALTRO