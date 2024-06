Corriere dello Sport: “Retegui resta il primo obiettivo. La Fiorentina offre 20 milioni più bonus”

In vetta alle preferenze del club di Rocco Commisso, però, rimane Mateo Retegui. Per il centravanti del Genoa si potrebbe raggiungere un’intesa a metà strada fra i 20 e i 30 milioni, sebbene l’Europeo rischi di far lievitare il costo del suo cartellino. Il profilo del classe 1999 piace per la sua conoscenza del campionato italiano oltreché per motivi anagrafici, ed è così che i viola hanno scelto di spingere subito forte con i Grifoni mirando ad alzare l’offerta a 20 milioni più bonus. Il Genoa, che tiene molto alla propria punta, riflette con attenzione. Dall’altra parte in casa Fiorentina c’è la volontà di procurare quanto prima un attaccante centrale al nuovo tecnico Raffaele Palladino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

