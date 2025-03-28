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Nazione: “Retegui verso il forfait, il centravanti dell’Atalanta lavora ancora a parte. Convocazione difficile”

Difficilmente verrà convocato per la sfida contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2025 08:47
Nazione: “Retegui verso il forfait, il centravanti dell’Atalanta lavora ancora a parte. Convocazione difficile” -
Rassegna Stampa
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Retegui
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Le buone notizie che attendeva Gian Piero Gasperini non sono arrivate neanche ieri, con Mateo Retegui rimasto ancora lontano dal gruppo a lavorare a parte. A questo punto la sua convocazione per il match di domenica pomeriggio contro la Fiorentina appare un miraggio. Lo scrive La Nazione.

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