Nazione: “Retegui verso il forfait, il centravanti dell’Atalanta lavora ancora a parte. Convocazione difficile”
Difficilmente verrà convocato per la sfida contro la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2025 08:47
Le buone notizie che attendeva Gian Piero Gasperini non sono arrivate neanche ieri, con Mateo Retegui rimasto ancora lontano dal gruppo a lavorare a parte. A questo punto la sua convocazione per il match di domenica pomeriggio contro la Fiorentina appare un miraggio. Lo scrive La Nazione.