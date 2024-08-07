Pedullà: "Retegui all'Atalanta mette in stand-by Gudmundsson alla Fiorentina, era verso la definizione"

L’Atalanta ha scelto Retegui per sostituire Scamacca. L’argentino era nella lista che vi abbiamo proposto stamattina, c’era anche Pinamonti, più defilati Simeone e Beto, e alla fine è lui il prescelto...

A cura di Redazione Labaroviola 07 agosto 2024 19:09

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