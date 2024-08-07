Marianella: "Nico non è mai stato totalmente il campione della Fiorentina. È un esterno da big"

Massimo Marianella si è soffermato sulla questione legata alla possibile cessione di Nico Gonzalez alla Juventus

Il telecronista Massimo Marianella ha voluto commentare così il possibile passaggio di Nico Gonzalez alla Juventus, soffermandosi anche quanto mostrato in campo durante la sua esperienza a Firenze. Queste le sue parole a Sky Sport:

"E' l’esterno per Thiago Motta? Nico è l’esterno per una grande squadra, lo è stato per la Fiorentina di cui è il giocatore più pagato della storia, doveva esser il campione della Fiorentina ma non lo è stato totalmente. Gioca 4-5 mesi a stagione perché è un giocatore molto fragile dal punto di vista fisico e nelle gare importanti è sparito. Fa gare e gol importanti ma non è stato totalmente il campione della Fiorentina".

Nico Gonzalez ha bloccato i commenti dei tifosi su Instagram. La sua cessione è vicina

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