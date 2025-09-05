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Il CT Gattuso esordisce sulla panchina azzurra contro l'Estonia con la coppia d'attacco Kean-Retegui

Prima in panchina per il nuovo CT degli azzurri Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico farà il suo debutto questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Estonia nel match valevole per la quinta g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2025 19:43
Il CT Gattuso esordisce sulla panchina azzurra contro l'Estonia con la coppia d'attacco Kean-Retegui -
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Prima in panchina per il nuovo CT degli azzurri Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico farà il suo debutto questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Estonia nel match valevole per la quinta giornata di qualificazioni ai Mondiali. Di seguito inseriamo le formazioni ufficiali di Italia-Estonia:

Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean; Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso. Mancini. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

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