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TMW, Retegui corteggiato da Juve e Roma. In caso di addio il Genoa va su Nzola in uscita dalla Fiorentina

Chi vuole Mateo Retegui? Il centravanti nato argentino ma naturalizzato italiano è un'idea che si sta facendo sempre più concreta per alcune realtà della nostra Serie A, in particolare per quanto rigu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2024 18:30
TMW, Retegui corteggiato da Juve e Roma. In caso di addio il Genoa va su Nzola in uscita dalla Fiorentina -
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Chi vuole Mateo Retegui? Il centravanti nato argentino ma naturalizzato italiano è un'idea che si sta facendo sempre più concreta per alcune realtà della nostra Serie A, in particolare per quanto riguarda due squadre di vertice come Juventus e Roma. E se per i bianconeri sarebbe più che altro un'alternativa a Milik in caso di partenza del polacco, per i giallorossi può essere un nome buono e da aggredire a prescindere.

Il Grifone in queste ore ha reso chiaro alle realtà interessate la valutazione, tra i 20 e i 25 milioni di euro. In caso di addio, per i rossoblù si aprirebbe la pista che porta a M'Bala Nzola, in uscita dalla Fiorentina e - nel caso - opportunità molto concreta. Lo scrive TMW.

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