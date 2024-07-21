TMW, Retegui corteggiato da Juve e Roma. In caso di addio il Genoa va su Nzola in uscita dalla Fiorentina

Chi vuole Mateo Retegui? Il centravanti nato argentino ma naturalizzato italiano è un'idea che si sta facendo sempre più concreta per alcune realtà della nostra Serie A, in particolare per quanto rigu...

Chi vuole Mateo Retegui? Il centravanti nato argentino ma naturalizzato italiano è un'idea che si sta facendo sempre più concreta per alcune realtà della nostra Serie A, in particolare per quanto riguarda due squadre di vertice come Juventus e Roma. E se per i bianconeri sarebbe più che altro un'alternativa a Milik in caso di partenza del polacco, per i giallorossi può essere un nome buono e da aggredire a prescindere.

Il Grifone in queste ore ha reso chiaro alle realtà interessate la valutazione, tra i 20 e i 25 milioni di euro. In caso di addio, per i rossoblù si aprirebbe la pista che porta a M'Bala Nzola, in uscita dalla Fiorentina e - nel caso - opportunità molto concreta. Lo scrive TMW.

IL MANCHESTER UNITED NON RISCATTA AMRABAT. IL CENTROCAMPISTA TORNA A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/romano-lo-united-non-riscatta-amrabat-gli-inglesi-disposti-a-parlare-con-la-fiorentina-per-nuovo-accordo/261475/