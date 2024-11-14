Retegui e Kean: due Italiani comandano la classifica marcatori. E' accaduto solamente sei volte negli ultimi trent'anni

La pausa delle nazionali arriva in un momento straordinario per alcuni club, tra cui Fiorentina e Atalanta, che stanno sognando in grande nella nuova stagione. Come è stato ricordato da Sky, con un po...

La pausa delle nazionali arriva in un momento straordinario per alcuni club, tra cui Fiorentina e Atalanta, che stanno sognando in grande nella nuova stagione. Come è stato ricordato da Sky, con un post sull'account ufficiale di Instagram, Retegui e Kean comandano la classifica marcatori della nostra Serie A. E' la prima volta dopo 11 anni che una coppia azzurra guida questa speciale graduatoria, speriamo ancora per tanto. Negli ultimi trent'anni è capitato addirittura solamente sei volte, stagione 13/14: Immobile (Torino 22 gol), Toni (Verona 20gol) - stagione 06/07: Totti (Roma 26 gol), Lucarelli (Livorno 20 gol) - stagione 04/05: Lucarelli (Livorno 24 gol), Gilardino (Parma 23 gol) - stagione 96/97: F.Inzaghi (Atalanta 24 gol), Montella (Sampdoria 22 gol), stagione 95/96: Protti (Bari 24 gol), Signori (Lazio 24 gol) - stagione 93/94: Signori (Lazio 23 gol), Zola (Parma 18 gol).

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