Amoruso: “Retegui non vale 30 milioni, Vranckx lo prenderei subito ha qualità superiori alla media”

L’ex difensore Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno del mercato in casa viola: “Retegui costa troppo, non vale 30 milioni e per quella cifra prenderei altro sinceramente, è un buon giocatore ma niente di più, non ha segnato tanto col Genoa per giustificare quei soldi. Nzola è un attaccante fisico ma ha dimostrato di non avere le capacità che ci servono, abbiamo bisogno di una punta che faccia da riferimento, che sia egoista e meno generoso, deve avere la fame di segnare per forza. Dopo Vlahovic non abbiamo mai avuto punte così. Vedo bene Vranckx perché ha qualità superiori alla media, è giovane e a Firenze può diventare importante. Non comprendo Pobega perché non ha qualità, lo prenderei solo se fosse venduto Duncan altrimenti mi tengo chi ho già”.