L’Italia sulle spalle di Kean! Confermato anche Retegui dal 1º. La probabile formazione

Moise Kean partirà dal primo minuto e sarà chiamato a essere il punto di riferimento offensivo dopo l’ottima prova contro l’Irlanda del Nord. Gattuso va verso la conferma dell’undici visto nell’ultima gara, nonostante la forte insidia di Pio Esposito su Mateo Retegui, dopo il buon impatto avuto nel finale contro l’Irlanda.

In difesa confermati Mancini, Bastoni e Calafiori davanti a Donnarumma. Sulle fasce agiranno Federico Dimarco e Politano, mentre in mezzo al campo spazio al trio formato da Barella, Tonali e Locatelli. In attacco la coppia sarà composta da Kean e Retegui.

(3-5-2)

Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Dimarco, Barella, Tonali, Locatelli, Politano; Kean, Retegui.

Lo riporta la Gazzetta Dello Sport.