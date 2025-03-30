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Il bluff di Gasperini: recupero lampo di Retegui. Scenderà in campo dal 1' contro la Fiorentina

Mateo Retegui sembrava destinato a saltare la partita al Franchi contro la Fiorentina, ma ora è completamente ristabilito e scenderà in campo dal primo minuto. Durante la sosta per le Nazionali, l'ita...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2025 14:23
Il bluff di Gasperini: recupero lampo di Retegui. Scenderà in campo dal 1' contro la Fiorentina -
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Mateo Retegui sembrava destinato a saltare la partita al Franchi contro la Fiorentina, ma ora è completamente ristabilito e scenderà in campo dal primo minuto. Durante la sosta per le Nazionali, l'italo-argentino aveva accusato un infortunio che faceva presagire un suo lungo stop. "Speriamo di recuperarlo al più presto", aveva dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ma alla fine ha scelto di puntare sulla carta dell'effetto sorpresa.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Retegui. 

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