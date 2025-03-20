Retegui verso il forfait contro la Fiorentina, oggi gli esami strumentali per capire l'entità della lesione

Mateo Retegui ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale e oggi verrà visitato dai medici dell'Atalanta a Zingonia. È il primo passaggio. Poi si valuterà se effettuare un ulteriore esame strumentale d...

Mateo Retegui ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale e oggi verrà visitato dai medici dell'Atalanta a Zingonia. È il primo passaggio. Poi si valuterà se effettuare un ulteriore esame strumentale dopo quello a cui si è sottoposto ieri. Il punto di partenza è questo. Ed è stato anche trattato dal ct Luciano Spalletti: "Si spera recuperi per il campionato. Il problema non è definito, ma ha un affaticamento. Come sempre nel dubbio mandiamo a casa il giocatore. Dall'esame risulta che una puntina di lesione c'è, ballano i giorni di recupero che serviranno". Quel balletto di giorni sarà decisivo per evitare di rischiarlo e per trovare la giusta dose di recupero. La «puntina di lesione» riguarda l'adduttore destro e se verrà confermata salterà solo la trasferta di Firenze di domenica 30". Lo scrive la Gazzetta dello sport