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Sentite Gazzetta: “Prima Retegui, ora Kean, non disturbate il rigorista Gudmundsson”

Gudmundsson al Genoa litigava con Retegui per tirare i penalty

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2024 08:36
Sentite Gazzetta: “Prima Retegui, ora Kean, non disturbate il rigorista Gudmundsson” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Pochi giorni fa, a proposito del rigore sbagliato da Retegui in Champions nell'Atalanta, abbiamo ricordato come nella scorsa stagione al Genoa il centravanti italo-argentino litigasse con Gudmundsson per tirare i penalty. Domenica l'islandese ha debuttato nella Fiorentina contro la Lazio e le ha regalato la vittoria con due rigori calciati bene. Tutto ok sul primo, ma, prima che Gud trasformasse il secondo, Kean gli ha parlato perché con ogni evidenza voleva incaricarsi lui dell'esecuzione. Un conciliabolo fastidioso. Gudmundsson ha tenuto duro e ha segnato. Non disturbate il rigorista Gud. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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