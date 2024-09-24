Sentite Gazzetta: “Prima Retegui, ora Kean, non disturbate il rigorista Gudmundsson”

Gudmundsson al Genoa litigava con Retegui per tirare i penalty

Pochi giorni fa, a proposito del rigore sbagliato da Retegui in Champions nell'Atalanta, abbiamo ricordato come nella scorsa stagione al Genoa il centravanti italo-argentino litigasse con Gudmundsson per tirare i penalty. Domenica l'islandese ha debuttato nella Fiorentina contro la Lazio e le ha regalato la vittoria con due rigori calciati bene. Tutto ok sul primo, ma, prima che Gud trasformasse il secondo, Kean gli ha parlato perché con ogni evidenza voleva incaricarsi lui dell'esecuzione. Un conciliabolo fastidioso. Gudmundsson ha tenuto duro e ha segnato. Non disturbate il rigorista Gud. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/iachini-la-fiorentina-la-mia-famiglia-commisso-vissuti-insieme-momenti-belli-e-difficili/269417/