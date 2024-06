Da Genova avvisano: “Il Genoa non vuole contropartite per Retegui. La Fiorentina dovrà fare uno sforzo”

Da Genova, Il giornalista di Repubblica, Maurizio Moscatelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, soffermandosi sul tema Retegui, nome accostato alla Fiorentina in questi giorni. Le sue parole:

“Il Genoa crede molto in Retegui. L’infortunio al ginocchio ha inciso molto sulle sue prestazioni, ma stiamo parlando comunque di un giocatore alla prima esperienza in Europa, che ha segnato 7 gol. Retegui rende molto di più con una seconda punta accanto, come Vitinha piuttosto che con un giocatore come Gudmundsson. Il Genoa preferirebbe vendere un solo pezzo pregiato della sua rosa, prendendo in considerazione solo offerte senza contropartite. Se la Fiorentina vorrà veramente Retegui, allora dovrà fare uno sforzo importante”.

