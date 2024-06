Sfuma Retegui alla Fiorentina? Tuttosport: “A Thiago Motta piace Retegui per sostituire Kean”

A Thiago piace Retegui. Interesse della Juventus per Mateo Retegui. L’attaccante del Genoa è molto apprezzato dal nuovo tecnico Thiago Motta e sarebbe il profilo ideale per andare a ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Allo stesso tempo, Retegui sarebbe un’ottima soluzione per sostituire Moise Kean, molto vicino al trasferimento alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

