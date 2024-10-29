Gasperini: "Colpito dal litigio tra Retegui e Gudmundsson per un rigore. Negli attaccanti c'è egoismo"

Gian Piero Gasperini racconta un aneddoto che coinvolge Retegui e Gudmundsson, soffermandosi sul tema dell'egoismo degli attaccanti

Gian Piero Gasperini, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport dopo la sua partecipazione alla cerimonia del Pallone d'Oro, ha raccontato un aneddoto che riguarda uno scontro in campo tra Retegui e Gudmundsson, risalente ai tempi del Genoa. Al centro della disputa tra i due attaccanti? La decisione su chi avrebbe dovuto tirare un rigore. Non si è trattato di un episodio isolato, considerando che situazioni simili si sono ripetuti a Firenze, dove l’ex giocatore del Genoa è stato brevemente coinvolto in diverbi ormai risolti con Kean e Cataldi. Queste le parole del tecnico dell'Atalanta:

"L'egoismo negli attaccanti è comprensibile, ma diventi locomotiva solo quando capisci che i tuoi risultati arrivano attraverso la squadra. Di Retegui avevo negli occhi un’immagine dello scorso anno: un suo litigio con Gudmundsson per tirare un rigore. Con noi ne ha sbagliato uno contro l'Arsenal, ma è ancora il rigorista: perché li tira bene, non perché deve diventare il capocannoniere. Sapevamo che avesse le caratteristiche giuste per sostituire Scamacca, ma che facesse subito così tanti gol non era immaginabile"

Orlando: “Allegri mi disse che Kean era più forte di Vlahovic. Nico Gonzalez sempre rotto, gioca poco”

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