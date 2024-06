Bertoni non vuole Retegui alla Fiorentina: “Non è adatto” poi aggiunge: “Beltran mi ha deluso”

Ci aveva creduto tanto in Lucas Beltran. Sperava davvero, Daniel Bertoni, che il «Vikingo» potesse essere l’uomo giusto per l’attacco. E invece niente: «Mi aspettavo di più, lo ammetto. Ma credo che Italiano non sia riuscito a ritagliargli addosso il ruolo giusto» racconta «el puntero».

Dove avrebbe dovuto giocare a suo avviso l’ex River? «L’ho visto troppo spesso spalle alla porta: Beltran deve fare la prima punta, avere più la palla tra i piedi, rimanere nel vivo del gioco e stare dentro l’area. Solo così il suo enorme talento potrà essere valorizzato».

Male male, però, anche i suoi compagni di reparto… «Belotti non è più il giocatore che era prima e si è visto anche a Firenze. Bene ha fatto la Fiorentina a non confermarlo. Nzola invece credo che non fosse fin da principio il giocatore di cui aveva bisogno la squadra».

Da dove deve ripartire, dunque, la Fiorentina? «Prima di risolvere il problema attacco, c’è il centrocampo: mamma mia com’è stato lento quello della scorsa stagione. Serve reperire un giocatore veloce, che faciliti la transizione della palla. Se il più rapido a fare ribaltamenti è stato Quarta forse un problema c’è stato. Serve un regista, come lo è stato Torreira».

Punta: su chi scommettere? «In base a come Palladino fa giocare le sue squadre, direi un centravanti bravo sia di testa che di piedi. Un elemento che possa legare bene col centrocampo e che sia rapido quando c’è da calciare in porta».

Si sente di fare qualche nome, Bertoni? «Non quello di Retegui. Nulla contro di lui, so bene quello che ha fatto al Tigre e al Genoa ma non lo vedo adatto alla Fiorentina. Tutti sanno come marcarlo e le recenti prove in Nazionale lo stanno confermando. I viola invece devono trovare un 9 che sappia rompere le linee». Lo scrive La Nazione

