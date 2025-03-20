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Brutte notizie per l'Atalanta: lesione muscolare di primo grado per Retegui. Salterà la Fiorentina

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Mateo Retegui, rientrato all'Atalanta dopo il problema muscolare accusato in Nazionale. Gli esami dell'attaccante hanno evidenziato una lesione di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2025 15:20
Brutte notizie per l'Atalanta: lesione muscolare di primo grado per Retegui. Salterà la Fiorentina -
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Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Mateo Retegui, rientrato all'Atalanta dopo il problema muscolare accusato in Nazionale. Gli esami dell'attaccante hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo di destra. Dovrebbe essere di circa 10-15 giorni lo stop per il centravanti nerazzurro. Dunque, alvo sorprese, salterà la gara al rientro dalla sosta contro la Fiorentina e dovrebbe recuperare per quella successiva contro la Lazio.

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