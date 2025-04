Gazzetta: “La Fiorentina annienta l’attacco dell’Atalanta che non tira. Retegui è impazzito in panchina”

La Gazzetta dello Sport racconta il pomeriggio difficile dell’Atalanta e di Mateo Retegui contro la Fiorentina. Queste quanto scritto sulla Rosea:

“Stridente il vuoto che l’Atalanta ha proposto nell’altra metà campo, anche quando Gasperini ha smontato tutto l’attacco: non rischiando per più di 55′ il recuperato in extremis Retegui (che però se l’è presa molto per l’uscita), rinunciando allo svagato Lookman pur di provare a “proteggere” per altri 10′ De Ketelaere e poi mescolando le posizioni di Brescianini, Maldini e Cuadrado. Ma nulla: da più di due anni la Dea non chiudeva una gara di campionato senza tiri nello specchio della porta, ieri mai centrato nonostante nove tentativi. Nelle ultime sei partite, quattro volte ha fatto scena muta. Ha perso due gare di fila, come non le succedeva da agosto. Quella con l’Inter era stata l’ultima sconfitta in trasferta: con Lazio e Bologna alle porte, attese al Gewiss, sarà bene ritrovare almeno la magia (perduta da un bel po’) del proprio stadio”.