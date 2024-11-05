Retegui segna e si toglie la maglietta ma l'arbitro Doveri si è dimenticato di ammonirlo. Lo scenario

Clamoroso ma vero, Retegui non è stato ammonito dall'arbitro in Napoli-Atalanta pur essendosi tolto la maglia dopo il gol

La grande sorpresa dell'11a giornata di Serie A arriva dopo la fine del turno: Mateo Retegui non è stato ammonito, David Neres sì. Una novità che porta inevitabili conseguenze anche al Fantacalcio.

E' l'inattesa notizia che si legge sulle decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione del turno di campionato e che stupisce per quanto accaduto nel finale di gara di Napoli-Atalanta allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come di consueto sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo e a spiccare è l'assenza di Mateo Retegui nell'elenco dei giocatori ammoniti. Lì si trova invece a sorpresa il nome di David Neres, che non risultava invece con un cartellino giallo a carico. E con lui anche Pasquale Mazzocchi e Berat Djimsiti, protagonisti del parapiglia finale. Ma come è possibile?

Nei minuti di recupero della sfida, Retegui ha segnato il gol del definitivo 3-0 dell'Atalanta e ha esultato con grande entusiasmo: si è tolto la maglia, una mossa che solitamente comporta in maniera automatica l'ammonizione per il giocatore in questione. Subito dopo la rete, però, si è scatenata una rissa che ha visto tra i protagonisti Mazzocchi e Djimsiti. Probabilmente impegnato a sedare la rissa, l'arbitro della partita Daniele Doveri potrebbe aver dimenticato di estrarre il cartellino giallo e di segnarlo nel referto di gara.

Ma cosa succede al Fantacalcio? Sostanzialmente, bisogna ricalcolare la giornata.

Per le Leghe che hanno schierato Retegui e Neres e che hanno calcolato l'11a giornata di Serie A, rende noto Fantacalcio.it, c'è una semplice procedura da seguire: bisogna annullare il calcolo della giornata per poi effettuarlo nuovamente. Così facendo, ci si ritroverà un +0,5 all'attaccante dell'Atalanta e un -0,5 di routine per il centrocampista del Napoli.

I DETTAGLI DELLA CLAUSOLA DI RESCISSIONE DI KEAN ALLA FIORENTINA

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