Nazione: “Retegui-Fiorentina? Il Genoa abbassa le sue pretese a 25 milioni. I viola hanno fretta”

Non c’è sosta per la Fiorentina, che in questi giorni sta spingendo sempre di più verso Mateo Retegui. L’attaccante del Genoa è l’obiettivo numero per l’attacco e ogni giorno che passa, i due club limano ogni dettaglio alla ricerca di un accordo. Il Genoa non è un club semplice con cui trattare e Pradè lo sa bene visto quello che è successo con Gudmundsson. La cifra richiesta era pari a 30 milioni, adesso le pretese si stanno abbassando a 25.

La Fiorentina però ha fretta, molta fretta. Sabato iniziano gli Europei e da quel momento il valore di Retegui potrà cambiare da un momento all’altro. Per questo motivo, l’idea viola è quella di chiudere prima della competizione ma per adesso sembra davvero molto complicato. Probabile che presto ci possa essere un altro incontro, con il giocatore che avrebbe dato il via libera all’eventuale operazione. Sul piatto un accordo di quattro anni e una intesa sulla base di due milioni a salire. Lo scrive La Nazione.

