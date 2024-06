Corriere dello Sport: “Palladino ha chiesto un nuovo portiere, un potenziale 1. Sottil? Vuole puntare su di lui”

Sarà una Fiorentina a immagine e somiglianza del proprio allenatore, così come ha fatto intendere lo stesso Pradè, chiarendo che tutte le operazioni in estate verranno fatte col placet di Palladino. Che nel frattempo, in questi giorni di lavoro gomito a gomito con chi il mercato lo farà sul campo, ha tracciato un po’ le linee guida.

Si ripartirà con un nuovo centravanti, con un reparto di centrocampo in pratica nuovo di zecca e queste erano necessità riscontrate già prima della fine della stagione, ma non solo: perché Palladino ha iniziato a scandagliare ad uno ad uno i giocatori a disposizione, sia quelli presenti nella rosa 2023-24 sia i tanti (diciannove) calciatori in prestito che rientreranno alla base. E allora ecco le prime indicazioni suggerite ai propri ‘bracci armati’ sul mercato, come quella di cercare un portiere da affiancare a Terracciano, un potenziale primo capace di dare il meglio nel gioco coi piedi (lui che al Monza ha sfruttato ed esaltato Di Gregorio come un regista aggiunto, vorrebbe qualcuno con caratteristiche simile all’ormai prossimo estremo difensore della Juventus). Non solo: indicazioni anche su alcuni profili che sembravano destinati alla partenza, uno su tutti Riccardo Sottil, su cui Palladino sarebbe propenso a puntare ancora. Lo scrive il Corriere dello Sport.

