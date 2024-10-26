Retegui segna ogni partita ma Toni con la Fiorentina aveva più gol, è solo secondo per gol in 9 gare
Un Retegui da record con la maglia dell'Atalanta, numeri alla mano, è secondo solo a Toni della Fiorentina in serie A
Con la doppietta contro il Verona, il centravanti dell'Atalanta Mateo Retegui è diventato il 2˚ giocatore italiano a segnare almeno 10 gol nelle prime 9 gare con un club in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria dopo Luca Toni con la Fiorentina nel 2005/06 che segnò 11 gol (alla fine della stagione segnò ben 31 gol in campionato conquistando la scarpa d'oro). Sul podio anche Vincenzo Montella con la Sampdoria nel 1996/97 segnò anche lui 9 gol. Secondo posto dunque per il centravanti italiano della squadra bergamasca
L'AVVISO DI COMMISSO AI TIFOSI DELLA FIORENTINA
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