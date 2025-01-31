Maldini alle visite mediche con l'Atalanta. Sempre più vicino l'arrivo di Zaniolo alla Fiorentina

Daniel Maldini sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. I due club hanno trovato l’accordo, con il giocatore italiano che si trasferirà dal Monza. Il classe 2001 ha iniziato le visite mediche a...

A cura di Redazione Labaroviola 31 gennaio 2025 17:35

Condividi