Maldini alle visite mediche con l'Atalanta. Sempre più vicino l'arrivo di Zaniolo alla Fiorentina
Daniel Maldini sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. I due club hanno trovato l’accordo, con il giocatore italiano che si trasferirà dal Monza. Il classe 2001 ha iniziato le visite mediche a...
Daniel Maldini sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. I due club hanno trovato l’accordo, con il giocatore italiano che si trasferirà dal Monza. Il classe 2001 ha iniziato le visite mediche alla Casa di Cura La Madonnina di Milano. Il costo dell’operazione è di circa 13 milioni di euro, con il Milan che incasserà il 50% del totale dell’operazione. Buona notizia anche per la Fiorentina, che adesso potrà accogliere, presto, Nicolò Zaniolo.
PEDULLÀ: “SE NON ARRIVANO 40 MILIONI LA FIORENTINA NON CEDE COMUZZO. FAGIOLI SI PUÒ FARE STILE KEAN”
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