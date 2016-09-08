Maldini: "Meno male che ci sono stati i tifosi viola per la festa d'addio. Grazie Firenze"

La bandiera del Milan omaggia il popolo viola per il suo addio al calcio

Paolo Maldini, bandiera ed ex capitano del Milan, omaggia ancora una volta i fiorentini, a distanza di anni ha parlato del suo addio al calcio e degli applausi dello stadio Franchi, teatro della sua ultima partita in carriera in quel Fiorentina - Milan 2009 (partita che finì con la vittoria per due a zero per la squadra allenata da Carlo Ancellotti) queste queste le parole di Maldini in omaggio ai fiorentini: “Ho un ricordo vivo di quella giornata, i tifosi viola mi tributarono un grande applauso. Sono una bandiera del Milan, ma l’aver giocato con la Nazionale mi ha aiutato a entrare nel cuore di tifosi di altre squadre di tutta Italia, sono molto orgoglioso di questo"