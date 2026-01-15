Corriere dello Sport sicuro: “Se sfuma Harrison, Fiorentina su Maldini. Piace dai tempi di Pradè”

C’è ancora qualcosa da limare per portare Harrison dal Leeds a Firenze. La Fiorentina tiene presente altri nomi per quella zona del campo, tra cui Daniel Maldini dell’Atalanta. Il figlio d’arte piace dai tempi di Pradè e tra l’altro è della scuderia di Beppe Riso, lo stesso agente di Brescianini e Baldanzi (anche se quest’ultimo non è arrivato). I viola hanno manifestato il loro interesse con Riso proprio nell’ambito delle due trattative precedenti. Sullo sfondo rimane l’esterno del Napoli, in prestito al Torino, Cyril Ngonge, molto gradito per via delle caratteristiche tecniche. Più defilato Jeremie Boga, che ha chiesto la cessione al Nizza. Lo riporta il Corriere dello Sport.