Lite nello spogliatoio Spalletti-Maldini: “Ma che ca**o vuoi?”. La risposta: “Non si doveva permettere”

Attimi di nervosismo nell’intervallo, pochi istanti prima del ritorno in campo delle squadre, quando Spalletti, come si vede dalle immagini tv, si avvicina a Leao per rimproverargli a quanto pare il modo di esultare dopo il primo gol. Il portoghese non si scompone più di tanto, anzi allunga una mano sulla schiena del tecnico azzurro spiegando la sua versione, ma in quel momento interviene Maldini a difesa del suo giocatore.

Il d.t. rossonero replica con durezza a Spalletti e le parole che si riescono a cogliere sono queste: “Mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c… vuoi”. Dopo aver portato in vantaggio il Milan, Leao ha fatto diversi gesti, fra cui portarsi le mani sulle guance tipo sberleffo, portarsele per una frazione di secondo alle orecchie e mimare il gesto delle chiacchiere. Questa la spiegazione, a fine partita, di Luciano Spalletti:

“Ho discusso con Leao? Con Maldini è successo che stavo parlando con l’arbitro per farmi spiegare l’ammonizione a Lobotka, gli stavo chiedendo questo, è passato Maldini sbracciando e parlandomi addosso, facendo finta di qualcosa che non so in maniera irrispettosa. Doveva farmi finire di parlare. Con Leao non ho discusso. Con Paolo non è successo niente da parte mia: rientrando nello spogliatoio chiedevo dell’ammonizione di Lobotka, lui è passato per dire che mi lamento sempre ma è stato più Pioli ad essere richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto, ma da parte mia è tutto apposto”.

