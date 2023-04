Amoruso: “Sottil ha lavorato troppo in palestra, troppo massiccio, ha due spalle troppo grosse”

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato a RTV38 della prestazione non propriamente brillante di Riccardo Sottil quando è entrato contro l’Inter. Queste le parole di Amoruso: Posso dire una cosa su Sottil? Secondo me ha lavorato un po troppo in palestra, lo vedo troppo massiccio, ha due spalle troppo grosse, quando lavori cosi tanto poi ci metti più tempo per tornare in forma”

