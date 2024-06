Il Messaggero: “Alla Fiorentina piace Maldini, è stato offerto alla Lazio per una cifra vicina a 8 milioni”

A proposito di Monza, spunta un nuovo nome che fa parte della categoria dei giovani di talento tanto cara a Fabiani in vista della politica di svecchiamento della rosa. È stato offerto Daniel Maldini, che nei sei mesi di prestito passati in Brianza dopo Empoli si è messo in mostra con 4 gol e 1 assist in 11 presenze stregando Palladino: «Ha un cognome pesante, ma ha un grandissimo talento». Per il Milan il classe 2001 in scadenza nel 2025 può cercarsi una nuova sistemazione. Piace a Fiorentina e Torino, e pure la Lazio lo considera un investimento interessante al di sotto degli 8 milioni. Lo scrive Il Messaggero

