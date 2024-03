Polverosi ironizza: “Anche Cabrini e Maldini farebbero panchina con Biraghi, a Firenze può giocare solo lui”

Il giornalista Alberto Polverosi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato del ruolo a sorpresa di Nico Gonzalez nell’ultima amichevole con l’Argentina e di Biraghi nella Fiorentina: “Nico terzino? Bisognerebbe capire il motivo per il quale Scaloni abbia preso questa decisione e come si è trovato lui. Comunque a Firenze può stare tranquillo, perché in quel ruolo giocherebbe Biraghi. Come terzino sinistro può tornare a giocare Cabrini o Maldini, ma giocherebbe solo ed esclusivamente Biraghi in quella posizione”.

