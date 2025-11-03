TMW riporta: "Alla Fiorentina c'è bisogno di una figura forte come Maldini, se non proprio Paolo Maldini"

L'ex giocatore e capitano milanista potrebbe diventare un profilo appetibile per la Fiorentina in questo momento duro

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, alla Fiorentina ora c'è bisogno di una figura forte in grado di decidere dopo aver trovato l'accordo di uscita con Pioli. La figura forte di riferimento deve essere un uomo di calcio di alto livello per ridare alla città un punto di riferimento a cui rivolgersi dopo anche aver salutato Pradé che si è dimesso sabato.

Non è detto che basti. Ma un Paolo Maldini avrebbe la statura per questo tipo di ruolo. Uno che ci mette la faccia e che vorrebbe rientrare nel calcio, seppur abbia detto più volte che non voglia fare null'altro che tornare in rossonero. Per esempio, la Juventus ha deciso subito di prendere un allenatore forte come Spalletti ma a Firenze ci vuole molto di più oltre che a un tecnico valido.