Gazzetta: “Fiorentina su Maldini, c’è una clausola, a luglio bastano 12 milioni per strapparlo al Monza”

L’inizio di stagione con il Monza di Daniel Maldini è ripartito esattamente come aveva concluso lo scorso anno, benissimo. Ecco infatti che sono diverse le squadre di Serie A che si sono interessate al calciatore, tra cui la Fiorentina del suo ex allenatore Raffaele Palladino.

Gli altri tre club interessati sono l’Atalanta, l’Inter e la Juventus, con il Milan che osserva sempre a debita distanza, in modo da non far ripetere azioni che in passato sono spesso accadute con altri giocatori (vedi la Roma con Frattesi e Scamacca). Le convocazioni in Nazionale targate Luciano Spalletti stanno cementando la crescita di questo ragazzo, che a Monza ha trovato stabilità e grande continuità sotto il piano del gioco.

In questo momento, come detto, sono tanti gli interessi per lui, ma sarà difficile portarlo via dalla Brianza a gennaio. Il numero 14 è uno dei punti fissi della squadra di Nesta, che attraverso le sue giocate è a caccia della salvezza.

Ecco perché, molto probabilmente, chi è interessato dovrà aspettare e puntare alla prossima estate. Il Monza lo ha praticamente acquistato a zero dal Milan, lasciandogli però il 50% sulla futura rivendita. Nel contratto i brianzoli hanno lasciato anche due clausole di recesso: una da 12 milioni destinata ai club italiani e una da 15 per quelli esteri. A queste cifre, però, sarà valido acquistarlo sono nel mese di luglio della prossima estate, più precisamente dal 1° al 31 luglio 2025, né prima né dopo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.