Nazione: “Sorride la Fiorentina, Cataldi torna, l’emergenza è finita. Contro il Como dal 1’?

A tranquillizzare tutti circa le condizioni di Danilo Cataldi ci ha pensato Raffaele Palladino dopo la vittoria contro il Verona. «Avremmo potuto rischiarlo forzando un po’ la mano. Meglio così, ci sarà dopo la sosta». Problemino al tallone accusato contro la Roma, che gli ha fatto saltare le successive quattro partite contro Genoa, Torino, Apoel e appunto Hellas. Adesso Cataldi è pronto per tornare nel cuore del centrocampo della Fiorentina. Sarà sicuramente a disposizione per il match contro il Como. Equilibratore della mediana e una discreta geometria: quando ha potuto Raffaele Palladino lo ha mandato sempre in campo. Stima nota, anche a Como potrebbe ripartire dal 1′. Lo diranno i prossimi allenamenti. Lo scrive La Nazione.