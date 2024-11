Nessuno in Serie A meglio della Fiorentina: 11 gol segnati da palle inattive. Viola da Champions anche per questo 

Tu chiamale, se vuoi, soluzioni. Nel calcio degli expected gol (la probabilità che un tiro si trasformi in rete), delle transizioni, delle azioni da concludere entro cinque secondi dal recupero palla e dello studio di quali siano le azioni che hanno maggiori possibilità di tradursi in rete, ci sono poi delle situazioni apparentemente più semplici ma, almeno nel caso della Fiorentina, decisamente efficaci.

Il riferimento è a rigori, punizioni dirette o indirette, calci d’angolo e (anche se non tutti le inseriscono nella categoria) rimesse laterali. In tre parole: calci da fermo. E se è vero che non siamo più nell’epoca in cui circa il 70% dei gol arrivavano da questo tipo di situazioni è altrettanto importante sottolineare come saperle sfruttare possa fare tutta la differenza del mondo.

Prendiamo i viola, appunto. Tra i tanti numeri da record che stanno caratterizzando questo super avvio di campionato c’è anche il primato assoluto in questa speciale classifica: sono 11 i gol segnati su calcio piazzato. Un dato abbastanza clamoroso se si considera che la seconda è l’Atalanta, con 8 reti segnate da fermo o su sviluppo di palle inattive. Una specialità della casa che sta portando punti pesanti e che, soprattutto nelle primissime giornate, ha letteralmente salvato la Fiorentina. Basta pensare che 6 dei primi 7 gol segnati in campionato (e quindi fino allo 0-0 di Empoli compreso) sono arrivati in quel modo. In pratica, senza soluzioni da fermo, nelle prime sei partite di Serie A i viola avrebbero segnato soltanto il momentaneo 1-2 di Kean a Bergamo (in un match peraltro perso) contro l’Atalanta. Certo, si tratta di un ragionamento semplicistico e riduttivo ma numeri alla mano, senza calci piazzati, dopo 6 gare la Fiorentina avrebbe avuto 2 punti frutto dei due 0-0 contro Venezia ed Empoli.

Non è andata così e sicuramente non la si può considerare una colpa. Al contrario. In un calcio nel quale capita sempre più spesso di trovare avversari che si chiudono e aspettano i calci da fermo (sia a favore che contro) possono diventare determinanti. E così veniamo al dettaglio di questo primato viola. Su 11 reti da fermo, 3 sono arrivate dal dischetto: 2 di Gudmundsson contro la Lazio (gol da 3 punti) e 1 di Beltran con la Roma. Ci sono poi 2 calci di punizione diretti: Biraghi a Parma (gol da 1 punto) e Cataldi a Lecce. La vera e propria specialità però sono i calci d’angolo, che hanno già portato 5 gol alla Fiorentina:

Kean e Gosens contro il Monza (un punto portato alla classifica), Quarta contro l’Atalanta, l’autogol di Hummels contro la Roma e il 2-1 di Kean (nei conteggi vale 2 punti) al Verona. A questi va poi aggiunto il gol di Adli col Milan, arrivato sullo sviluppo di una rimessa con le mani. Fare il conto è quindi abbastanza semplice: queste soluzioni (alle quali Palladino e il suo staff dedicano ore e ore di lavoro) hanno portato in dote (almeno) 7 punti in classifica. Del resto stiamo parlando di 11 gol sui 25 totali segnati da Kean e compagni che, tradotto in termini percentuali, significa che il 44% delle reti sono arrivate da fermo. Ovvio, quindi, che abbiano una forte incidenza. Attacco, ma non solo. La Fiorentina infatti con ha subito solo 2 gol su calcio piazzato:

quello di De Ketelaere con l’Atalanta e quello di Gila, con la Lazio. Letale quando c’è da far male, impermeabile in difesa. È una Viola da Champions. Anche da fermo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.