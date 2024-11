Corriere dello Sport: “Milan, idea Parisi come vice Theo Hernandez. A gennaio può arrivare in prestito”

Il Milan sta monitorando diverse situazioni per il mercato di gennaio. Al tecnico rossonero Fonseca servirebbe un vice Theo Hernandez. In quel ruolo, in assenza del francese, si sono alternati tutti giocatori di piede destro: Calabria e Florenzi l’anno scorso, Saelemaekers (ora alla Roma), Terracciano e Alex Jimenez, più il mancino Bartesaghi, che, però, è un difensore centrale.

L’occasione potrebbe arrivare da Firenze; il poco spazio concesso a Fabiano Parisi dall’arrivo di Gosens e dalla presenza di Biraghi, infatti, potrebbe convincere la Fiorentina ad una cessione anche in prestito e il Milan ad un acquisto rapido molto gradito a Fonseca. Lo scrive il Corriere dello Sport.