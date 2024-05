La denuncia: “Il giornalista Alciato fatto fuori da Radio Serie A per aver fatto l’intervista a Maldini”

Ha fatto molto discutere l’intervista del giornalista Alessandro Alciato sui canali di Radio Serie A. Il giornalista nei giorni scorsi ha fatto presente che ci sono state delle pressioni per non far uscire l’intervista poi pubblicata anche in video sul canale You Tube dell’emittente. Ma il video è stato in un primo tempo rimosso per il non volere della stessa società rossonera, per poi essere ricaricato nuovamente nei giorni successivi. La notizia delle ultime ore è l’allontanamento del giornalista dalla Radio di proprietà della Lega Calcio. Ecco cosa scrive Pistocchi:

Nessuno si chiede come mai l’ottimo Alessandro Alciato abbia interrotto la sua collaborazione con Radio Serie A dopo la sua bellissima intervista a Paolo Maldini? Nessuno si chiede come mai l’intervista sia sparita per un giorno intero dal canale dell’emittente su You Tube? Nessuno si chiede se ci siano state indebite pressioni sulla Lega e su RDS per limitare la diffusione dell’intervista, e di chi? Nessuno si chiede se tutto questo sia normale?

Nessuno si chiede come mai l’intervista sia sparita per un giorno intero dal canale dell’emittente su @YouTube ? Nessuno… pic.twitter.com/PbWWgigPaF — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 12, 2024

