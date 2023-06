Savicevic si scaglia contro il Milan degli americani: “Non capiscono di calcio, pensano sia l’NBA”

Ai microfoni di Sky Sport, a Istanbul, ha parlato l’ex Milan Dejan Savicevic. ‘Un piacere essere qui a vedere la finale di Champions. L’Inter può vincere? Difficile, affronta una grande squadra e un allenatore incredibile, il migliore degli ultimi 15 anni. È strano che il City non abbia vinto anche l’anno scorso a dire la verità con Guardiola. La tattica farà la differenza, come giocano gli inglesi non gioca nessuno. Hanno delle ali che coprono tutta la fascia, un gioco strano ma di grande qualità. Anche l’Inter ha dei buoni giocatori, mi piacciono Barella, Lautaro, Brozovic. Anche Dimarco sta giocando bene ma la difesa nerazzurra ha delle pecche.

MILAN – “Maldini out? Non me lo aspettavo, solo l’anno scorso hanno vinto il campionato e ottenuto grandi risultati. Questo anno è andato male, certo, ma ci sono stati tanti infortuni e hanno fatto comunque una semifinale di Champions. Non conosco i motivi dell’addio. Ho letto che non era contento dei rinforzi ma sappiamo come sono gli americani. Non capiscono di calcio, vivono in un altro modo questo sport e anche la vita. Lì non ci sono neanche le retrocessioni, è sbagliato. Credono che il calcio sia come la Nba e non è così”, ha chiosato. Lo riporta Calciomercato.com

