Commisso: “Sarà una Fiorentina più forte seguendo Italiano. Vlahovic e Chiesa grandi affari”

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:

“Per me la stagione è stata molto positiva, in certi frangenti eccellenti, pur avendo perso le due finali, ieri sera sono tornato molto tardi come sono tornato molto tardi da Praga. Si perdono le finali se si arrivano a giocarle. Sulla prima squadra a febbraio dissi che le responsabilità erano tutte mie, andavano lasciavano stare dirigenti, allenatore e squadra, di la le cose sono andate bene. Contro gli animali del West Ham abbiamo perso, solo l’Inter ha fatto il nostro percorso quest’anno. Atalanta non c’era, Lazio e Juventus sono andate fuori, la Roma ha perso la finale, solo l’Inter ha fatto lo stesso nostro percorso.

Mi è dispiaciuto quello che è successo alla primavera, siamo stati sfortunati avendo preso il gol all’ultimo secondo. Sia la prima squadra che la primavera sono stati piccoli eroi, non solo loro ma anche i nostri tifosi che hanno fatto viaggi in queste location. In Conference squadre ci sono state 176 squadre, solo 2 sono andate in finale. Non tutte le cose sono negative. Con la Primavera abbiamo fatto un bellissimo percorso

Ieri ho incontrato Italiano, anche se ho letto tutte le cose che sono state scritte, qualcuno ha scritto delle stupidaggini su Italiano che andava al Napoli. Italiano non ha mai detto che voleva andare via, si ricomincerà con Italiano. Voglio ringraziare tutti, anche i giocatori che andranno via, non ho avuto l’occasione di salutarli, voglio ringraziare tutti

L’unica garanzia che ho dato a Italiano è che sarà pagato (ride ndr) abbiamo parlato di chi deve andare via e chi si deve tenere, lui ha espresso le sue opinioni e noi cercheremo di seguirlo. Quest’anno cercheremo di migliorare la squadra nei limiti che abbiamo, gli altri fanno debiti ma Rocco mette cash. Per fortuna abbiamo venduto Chiesa e Vlahovic e siamo bene finanziariamente, la nostra liquidità è importante, a marzo l’indice di liquidità a marzo è stato 1,25

Non sono andato a prendere la medaglia, sono rimasto seduto con mia moglie, ho detto abbastanza al presidente della Premier ne ho detto tante, non so se sarà penalizzata ma quando i nostri tifosi fanno errori li penalizzo, su di loro ancora non ho sentito nulla. Quello che è successo a Biraghi non ci ha aiutato affatto, Biraghi non era la stessa persona. La Uefa vediamo quello che farà

Qualcuno ha detto che vendevo a Pif dopo il Viola Park, qualcosa è stato messo per la squadra e per le infrastrutture, non pensavo di mettere cosi tanti soldi. Il primo anno non è stato fallimentare, siamo passati dal 16esimo posto al decimo posto, il secondo anno non è andato bene, terzo e quarto anno siamo andati bene con Italiano. Tra poco il Viola Park verrà inaugurato, abbiamo fatto qualcosa che non era mai stato fatto. Ieri il Lecce aveva 15 giocatori stranieri, non voglio criticare il Lecce ma noi abbiamo ragazzi solo toscani e italiani. Il calcio italiano deve andare cosi, a Gravina ho detto che non è giusto cosi, i ragazzi italiani costano di più. Speriamo che qualcuno qui in Italia si metta in testa che il nostro calcio si deve difendere e che deve andare avanti. Uno stadio al Viola Park verrà intitolato alla Curva Fiesole, uno a Davide Astori

Mai nessuno della Fiorentina ha voluto mandare via Italiano, non abbiamo mai avuto un piano B. Qualcuno dei tifosi a febbraio lo volevano mandare via, ma noi non ci abbiamo mai pensato. Quando abbiamo rinnovato il contratto lui ha voluto togliere la clausola, lui è contento qui ed ha voluto fare la storia a Firenze

Obiettivo è migliorare sempre secondo le nostre possibilità finanziarie, non metteremo 100 o 200 milioni ma nel sistema ci sono delle decisioni su chi andrà via e chi portare per rinforzare la squadra. Oggi incontro tra Italiano e Pradè per capire come andare avanti. Il mercato non è ancora cominciato ma siamo fortunati che siamo sempre gli stessi, compreso me, questo è molto positivo, non ho distrutto la società, siamo sempre gli stessi di quelli dal primo giorno, sono molto orgoglioso di questo. A differenza delle altre squadre che hanno cambiato tutto, dal Napoli alla Juventus fino al Milan

Qualcuno dice che è tutto merito di Italiano ma chi l’ha preso Italiano? Se la società fa schifo non prendeva Italiano e non spendeva. Come diceva una canzone, questa è casa mia e qui comando io, se non si registra questa situazione non farò entrare al Viola Park certe persone

Da Chiesa e Vlahovic abbiamo avuto tanti soldi dalla Juventus, non tutti i soldi sono arrivati ma credo che arriveranno. Cabral e Jovic hanno fatto il doppio dei gol di Vlahovic e Chiesa, se fosse stato cosi farei affari tutti i giorni con loro. Comunque faremo qualcosa in attacco di comune accordo con il nostro allenatore

Il Napoli con me non ha fatto mai nessuna richiesta per Italiano, mi dovevate chiedere prima questa cosa e poi scriverla, non il contrario. Ho massimo rispetto per il Torino e per il suo tifo, non ho lo stesso rispetto per Commisso.

Prima e dopo la partita i tifosi vanno protetti e spero di farlo io, dai giocatori allo staff, lo farò sempre. Mi dispiace molto per i tifosi, c’è gente che tifa Fiorentina da una vita e mi dispiace per le loro lacrime

Cambia se andiamo o meno in Europa, ci saranno tante partite nel caso da giocare quindi farla o meno per noi cambia. Qui In Italia tanti vanno in fallimento, in America nessuno va in fallimento perchè tutto controllato

Voglio tenere Aquilani, non ho ancora parlato con lui, forse ci sarà incontro oggi o domani, auguro a lui la migliore vita, ha contribuito molto alla Fiorentina, ci parleranno con lui Joe e Pradè. Se compri devi vendere, non possiamo avere una rosa di 40 giocatori, ci sono giocatori che non vogliamo tenere e che andranno via ma l’intenzione è quella di migliorare la squadra

Io non ho cominciato con il Viola Park ma ho cominciato dallo stadio, poi è successo quello che è successo. Volevo fare lo stadio per aumentare i ricavi, il West Ham ha 300 milioni di ricavi, noi 100. I giocatori del West Ham hanno una valutazione molto più alta rispetto ai nostri, i ricavi sono la cosa più importante per portare la Fiorentina avanti

