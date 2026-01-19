19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:59

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha sondato Maldini con il suo agente. Occhio a Fortini, può salutare"



19 Gennaio

Se parte Fortini, servirà un altro innesto

Occhio agli sviluppi della telenovela Niccolò Fortini. Se il classe 2006 dovesse partire renderebbe necessario il nuovo impiego di Fabiano Parisi da terzino sinistro. Di conseguenza servirebbe un altro innesto sulla fascia, o comunque sulla trequarti. In questo senso piace sempre Daniel Maldini, in uscita dell’Atalanta. La Fiorentina ha fatto un primo sondaggio con il suo procuratore. In difesa è caccia al centrale mancino, motivo per cui resta d’attualità il nome di Diogo Leite che a giugno si svincolerà dall’Union Berlino. Sullo sfondo Rodrigo Becao (Fenerbahce) e Diego Coppola (Brighton). Lo scrive il Corriere dello Sport.

