Ecco alcuni estratti dell’intervista di Paolo Maldini al Corriere della Sera: “Coronavirus? Il peggio è passato, ora sto abbastanza bene, ho perso gusto e olfatto, speriamo tornino. L’ho passato come una brutta influenza, hai dolori forti e senti come una stretta al petto, sentivo nel fisico un nemico. Penso che il campionato si debba finire ma quando non lo possiamo dire ora. Sarebbe uno svago prezioso per le persone”.