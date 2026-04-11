Il Corriere dello Sport riporta: “Maldini in dubbio per lunedì a Firenze, potrebbe essere indisponibile”

Allarme infortuni di nuovo acceso in casa Lazio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, a Formello si sono fermati Maldini e Dele-Bashiru. Entrambi sono in dubbio per il match di lunedì contro la Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due sono fermi da qualche giorno. Sarà importante capire se oggi si alleneranno o meno, ma al momento la presenza dell’ex Atalanta è fortemente in dubbio. Se non dovesse farcela, invece, al suo posto è pronto Dia. Il centrocampista nigeriano, invece, è affaticato, e potrebbe essere risparmiato per fare spazio a Basic.