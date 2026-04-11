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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Corriere dello Sport riporta: “Maldini in dubbio per lunedì a Firenze, potrebbe essere indisponibile”

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Il Corriere dello Sport riporta: “Maldini in dubbio per lunedì a Firenze, potrebbe essere indisponibile”

Redazione

11 Aprile · 15:42

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 15:42

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#FiorentinaLazioMaldini

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L'ex giocatore di Atalanta e Monza potrebbe non essere disponibile per la sfida del Franchi di lunedì contro i viola

Allarme infortuni di nuovo acceso in casa Lazio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, a Formello si sono fermati Maldini e Dele-Bashiru. Entrambi sono in dubbio per il match di lunedì contro la Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due sono fermi da qualche giorno. Sarà importante capire se oggi si alleneranno o meno, ma al momento la presenza dell’ex Atalanta è fortemente in dubbio. Se non dovesse farcela, invece, al suo posto è pronto Dia. Il centrocampista nigeriano, invece, è affaticato, e potrebbe essere risparmiato per fare spazio a Basic.

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