22 Gennaio 2026

Corriere dello Sport: “Se va via Fortini, Fiorentina su Maldini ma serviranno minimo 15 milioni per strapparlo all’Atalanta”

Corriere dello Sport: "Se va via Fortini, Fiorentina su Maldini ma serviranno minimo 15 milioni per strapparlo all'Atalanta"

22 Gennaio

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 09:47

Maldini è un obiettivo dai tempi di Pradè

Nel caso partisse Fortini, Fabiano Parisi – al momento ai box per infortunio – tornerebbe a fare il terzino e quindi la dirigenza viola dovrebbe cautelarsi comprando un altro esterno d’attacco. Piace tanto Daniel Maldini, il cui procuratore, lo stesso di Brescianini, è in ottimi rapporti col direttore sportivo Goretti. Maldini è un obiettivo dai tempi di Pradè e potrebbe tornare di moda. Ma serviranno 15 milioni di euro visto che ha ancora tre anni di contratto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

