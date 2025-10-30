30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:45

News

Monti: “Pioli non va cambiato, ma affiancato. Maldini è l’uomo ideale per far ripartire la Viola”

Redazione

30 Ottobre · 15:43

Aggiornamento: 30 Ottobre 2025 · 15:44

#FiorentinaGianfranco MontiMaldiniPioli

di

Gianfranco Monti propone l'ex dirigente del Milan Paolo Maldini come possibile risolutore dei problemi della Fiorentina

Il noto tifoso Viola Gianfranco Monti è intervenuto durante il Pentasport odierno di Radio Bruno, per descrivere la situazione problematica della squadra viola.

Le sue dichiarazioni: “Conosco Pradè e Ferrari da tantissimi anni, ma in questo momento manca qualcosa in società, o per meglio dire, qualcuno. Io mi sono fatto un’idea: Pioli ha bisogno di una spalla adesso, di un aiuto: di qualcuno dal carisma forte, che entri nello spogliatoio e sia in grado di far cambiare le cose. E la figura più adatta, secondo me, potrebbe essere Paolo Maldini. Vi ricordate come venne accolto a Firenze? I tifosi della Fiorentina sono spesso molto tosti, ma in quell’occasione si superarono davvero. Lui fece il giro di campo sommerso dagli applausi del Franchi intero. Lui sarebbe davvero la persona più adatta per un vero cambiamento, anche perché ha affiancato Pioli durante l’anno della vittoria dello scudetto. Stravedo per Maldini e so che lo fa anche Firenze; la Fiorentina non mi sembra intenzionata a cambiare allenatore, quindi il cambio più immediato ed efficace penso che possa essere questo”. 

