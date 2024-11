Palladino stregato da Maldini, la Fiorentina ci proverà a giugno. Clausola da 12 milioni

Daniel Maldini è l’obiettivo della Fiorentina per il mercato estivo. Raffaele Palladino sembrerebbe stregato dalle qualità tecniche del giocatore del Monza e figlio d’arte. Galliani non vuole cederlo a gennaio e per questo Pradè farà un tentativo a giugno per cercare di portarlo a Firenze. L’ex Milan ha una clausola di 12 milioni valida per l’Italia e 15 per l’estero. Un po’ come per Cristian Shpendi, la Fiorentina ci vuole lavorare per accoglierlo a Firenze durante il mercato estivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.