Palladino ha alzato un muro che dura da 70 giorni in trasferta: la Fiorentina è granitica

Oltre a Moise Kean che garantisce continuità di gol (già otto reti per lui in A), c’è un muro che la Fiorentina ha alzato nel reparto arretrato: in particolare in trasferta non subisce gol da 70 giorni (dal 15 settembre a Bergamo con l’Atalanta) perché ha sempre tenuto la porta inviolata a Empoli, Lecce, Genoa e Torino. L’attenzione in fase difensiva è uno dei temi su cui insisterà Palladino. In più a centrocampo ritrova Danilo Cataldi, dopo tre assenze consecutive per infortunio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.