Beltran snobbato dall’Argentina, lui riflette. Sarà una nuova pedina per l’Italia di Spalletti?

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, mantiene saldo il sogno di giocare con la Nazionale argentina, puntando al Mondiale 2026. Convocato due volte nel 2023 dalla “Scaloneta,” non ha ancora debuttato e la sua ultima esperienza in Albiceleste risale al torneo olimpico Under 23 di Parigi. Per marzo potrebbe rientrare nei convocati per le sfide contro Uruguay e Brasile, a patto di confermare le buone prestazioni a Firenze.

In alternativa, si potrebbe riaprire la possibilità dell’Italia: Beltran, con passaporto italiano grazie ai bisnonni piemontesi, era stato considerato per gli Azzurri già ai tempi del River Plate. Se Scaloni dovesse continuare a escluderlo, l’ipotesi azzurra – ora solo una suggestione – potrebbe tornare d’attualità, soprattutto con Spalletti alla ricerca di trequartisti. Lo riporta il Corriere dello Sport.