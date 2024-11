Commisso-Hartono duello fra Paperoni della Serie A fino all’ultimo cent: sfilata di vip a Como domani

Si aspetta un regalo speciale per i suoi 75 anni, Rocco Commisso. Tanto per cominciare, tre punti a Como da festeggiare lunedì (giorno del suo compleanno) ma anche – e soprattutto – una medaglia da cucirsi sul petto nei confronti dell’unica società del campionato che ha il vanto di essere più facoltosa di quella posseduta da mister Mediacom.

Quello che andrà in scena tra poche ore al Sinigaglia sarà infatti il match che metterà di fronte per la prima volta le due squadre presiedute dai magnati più ricchi della Serie A: i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono – i quali, secondo gli ultimi dati della rivista Forbes, hanno un patrimonio di 52 miliardi di dollari (rispettivamente 26,5 e 25,5 miliardi) – e il numero uno viola, che pur essendo il 321° uomo più benestante al mondo deve «accontentarsi» di 8 miliardi di capitale. Curiosa la storia dei due patron del Como, produttori di kretek (una sigaretta realizzata con tabacco e chiodi di garofano) e più di recente investitori nella Bca (l’istituto di credito più importante in Indonesia) che da piccoli imprenditori hanno costruito un autentico impero fino a sbancare in Italia con l’acquisto della squadra lariana nel 2019. Ovvero lo stesso anno in cui Commisso ha rilevato dai Della Valle la Fiorentina, spendendo solo per aggiudicarsi il club 170 milioni di euro, ovvero 850 volte tanto la cifra pagata dagli Hartono per appropriarsi di un Como reduce da due fallimenti in dieci anni e alle prese con la Serie D (200mila euro il costo).

Da allora , se pur con investimenti diversi (i viola partivano dalla massima divisione), di acqua sotto i ponti ne è passata tanta: il tycoon italo-americano ha speso 448 milioni, tra l’acquisto della società, la costruzione del Viola Park e i costi legati alla gestione del club, mentre gli Hartono con l’ultima sessione estiva hanno superato di poco quota 100 milioni in cinque anni, centrando tre promozioni.

Il recente approdo in A ha fatto il resto: per rilanciare il Como, oltre alla conferma di Fabregas in panchina, sono arrivati in riva al lago nomi illustri del calibro di Reina, Sergi Roberto, Varane e Nico Paz ma anche allo stadio non sono mancati i vip che hanno impreziosito le domeniche del Sinigaglia: di recente sugli spalti si sono visti volti noti come Hugh Grant, Andrew Garfield e Kate Beckinsale. Il vero red carpet, tuttavia, sarà quello che andrà in scena domani alle 15. A suon di miliardi. Lo scrive La Nazione.