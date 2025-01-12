Nazione: “Torino e Venezia su Ikonè. Kouame ha tante richieste ma ostacolo ingaggio. Pradè sogna 15 milioni”

La Fiorentina per loro non accetterà il prestito secco

La Fiorentina per investire deve anche cedere. E due giocatori finiti sul mercato sarebbero Kouamè e Ikonè. I due attaccanti di Palladino, nella testa della dirigenza viola, sarebbero le pedine utili per alzare l'offerta per Luiz Henrique. Daniele Pradè vorrebbe ottenere 15 milioni dalla cessione di entrambi. E riuscirci, onestamente, sarebbe una mossa da maestro. Per farlo però, la Fiorentina rifiuterà ogni tipo di prestito secco.

Per Kouamè ci sono molti club, dal Bologna al Como. Ma guadagna tanto e questo è un vero è proprio freno per le squadre di Serie A. Anche Ikonè ha interesse nel nostro campionato. Il Torino avrebbe chiesto informazioni, così come il Venezia. Ma per adesso nessun club si è presentato con un'offerta concreta. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-luiz-henrique-la-fiorentina-insiste-ma-serve-cedere-kouame-e-ikone-in-prestito-con-riscatto/284353/