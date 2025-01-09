Nazione: “Torino su Kouamè, nodo ingaggio. Ikonè via? Sì ma la Fiorentina non lo cede in prestito secco”
Kouamè ed Ikonè sono due dei diversi nomi in uscita
Uno dei giocatori in uscita dalla Fiorentina è Christian Kouamè. L'ex Genoa piace veramente a tanti, soprattutto al Torino, ma l'ingaggio frena ogni tipo di trattativa. Anche Ikonè potrebbe salutare, con il Como che si è interessato. La Fiorentina non lo vuole cedere in prestito secco.
Intanto, anche la situazione che riguarda Kayode è in divenire. Il Parma e la Roma hanno chiesto informazioni, in Premier piace eccome. Da capire la volontà della Fiorentina. Intanto, Chirstensen è pronto a tornare in Germania: su di lui c'è il forte interesse del Paderbon. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/gazzetta-luiz-henrique-vuole-litalia-la-fiorentina-ha-offerto-20-milioni-piu-5-di-bonus/283991/