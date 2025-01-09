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Nazione: “Torino su Kouamè, nodo ingaggio. Ikonè via? Sì ma la Fiorentina non lo cede in prestito secco”

Kouamè ed Ikonè sono due dei diversi nomi in uscita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2025 08:44
Nazione: “Torino su Kouamè, nodo ingaggio. Ikonè via? Sì ma la Fiorentina non lo cede in prestito secco” -
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Uno dei giocatori in uscita dalla Fiorentina è Christian Kouamè. L'ex Genoa piace veramente a tanti, soprattutto al Torino, ma l'ingaggio frena ogni tipo di trattativa. Anche Ikonè potrebbe salutare, con il Como che si è interessato. La Fiorentina non lo vuole cedere in prestito secco.

Intanto, anche la situazione che riguarda Kayode è in divenire. Il Parma e la Roma hanno chiesto informazioni, in Premier piace eccome. Da capire la volontà della Fiorentina. Intanto, Chirstensen è pronto a tornare in Germania: su di lui c'è il forte interesse del Paderbon. Lo scrive La Nazione.

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