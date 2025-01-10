Gazzetta dello Sport riporta: "Il Venezia s'iscrive alla corsa per Kouamé in uscita dalla Fiorentina"

Il giocatore ivoriano della Fiorentina è in uscita nel mese di gennaio e le pretendenti in Serie A sarebbero esserci

Christian Kouamé è uno dei giocatori in uscita dalla Fiorentina in questa sessione invernale di mercato, anche se le offerte per l'ivoriano al momento latitano. Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato dell'interesse del Venezia nei suoi confronti, infatti i lagunari hanno bisogno di gol per salvarsi e Kouamé è uno dei nomi avvicinati al club insieme a Shomurodov della Roma, Bonfanti e l'ex viola Belotti adesso al Como. Il casting è aperto e solo il mercato saprà dirci quale sarà il suo destino.

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