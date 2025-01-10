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Gazzetta dello Sport riporta: "Il Venezia s'iscrive alla corsa per Kouamé in uscita dalla Fiorentina"

Il giocatore ivoriano della Fiorentina è in uscita nel mese di gennaio e le pretendenti in Serie A sarebbero esserci

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2025 14:30
Gazzetta dello Sport riporta: "Il Venezia s'iscrive alla corsa per Kouamé in uscita dalla Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kouame
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Christian Kouamé è uno dei giocatori in uscita dalla Fiorentina in questa sessione invernale di mercato, anche se le offerte per l'ivoriano al momento latitano. Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato dell'interesse del Venezia nei suoi confronti, infatti i lagunari hanno bisogno di gol per salvarsi e Kouamé è uno dei nomi avvicinati al club insieme a Shomurodov della Roma, Bonfanti e l'ex viola Belotti adesso al Como. Il casting è aperto e solo il mercato saprà dirci quale sarà il suo destino.

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